Появилась новая информация по поводу ситуации с электричеством в Киеве

Министерство энергетики Украины поведало о ситуации с электричеством в Киеве. Появилась новая информация.

Сказано о том, что в Дарницком и Днепровском районах города возникла сложная ситуация с отоплением из-за удара России по Дарницкой ТЭЦ, в связи с чем энергетики пытаются обеспечить больше света для домов, которые остались без тепла.

Добавляется, что самой критической зоной в остается район, который обеспечивала теплом ТЭЦ-4, и в ближайшее время возобновление теплоснабжения там не ожидается.

Говорится: «Энергетики стремятся обеспечить улучшенные графики электроснабжения. Всего над восстановлением электроснабжения в городе сегодня были задействованы 64 ремонтных бригад».

Отмечается, что продолжается работа по установке газовых когенерационных установок. Запуск новых объектов мощностью 9 МВт и 18 МВт ожидается в ближайшее время.

Сообщается, что вместе с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов.

Также в ведомстве рассказали, что на этой неделе через хаб экстренной энергетической помощи в Украину поступит 596 тонн гуманитарного груза, которая включает: трансформаторы и изоляторы, генераторы, а также другое критически важное оборудование.

Резюмируется, что груз будет распределен между энергетическими компаниями, органами местных властей и объектами критической инфраструктуры по всей Украине.

Ранее Зеленский сделал тревожное заявление по поводу ситуации с электричеством.