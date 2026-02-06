Кличко рассказал, когда могут восстановить Дарницкую ТЭЦ

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию на Дарницкой ТЭЦ. На ее восстановление уйдет не менее двух месяцев.

Было сказано: «Специалисты исследовали характер повреждений, в частности, оборудования объекта критической инфраструктуры, который был одной из целей врага во время атаки на столицу 3 февраля. Речь идет о Дарницкой ТЭЦ».

Добавляется: «На данный момент выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования потребуется не менее двух месяцев. Если не будет следующих сокрушительных ударов врага».

Указывается также, что данная ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение, в частности, части домов в Дарницком и Днепровском районах – более 1,1 тысячи многоэтажных домов. В этих домах утром 3 февраля слили воду в системах отопления, чтобы избежать размораживания.

Сообщается, что город развернул дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без тепла. Дополнительных пунктов, которые подключили к мобильным котельным и где можно находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас пять, в Днепровском – четыре, кроме тех, которые там работали ранее.

Кроме этого 36 дополнительных пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице и 27 пунктов – в Днепровском районе. С адресами пунктов можно ознакомиться на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС.

Ранее Дарницкая ТЭЦ в Киеве остановилась после налета россиян.