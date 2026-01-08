Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Рютте сделал неожиданное заявление о Гренландии

Рютте сделал неожиданное заявление о Гренландии

Агата Кловская
08.01.26 09:06
79
Рютте сделал неожиданное заявление о Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии. По его словам, остров готов разместить дополнительные американские войска.

Чиновник сказал: «Я абсолютно убежден, что, когда речь идет о НАТО и оценке ситуации на Севере, мы все придерживаемся одной позиции. США обоснованно вовлечены».

Подчеркивается: «Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем. Соответствующие соглашения существуют».

Ранее в США намекнули на военный захват Гренландии.

Тэги: США, мир, НАТО, Гренландия

Комментарии

Статьи

03.01.26 10:38

Начало 2026 года: война США и Венесуэлы, революция в Иране

Автор: Александр Панько

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.01.26 09:52

Рубио рассказал о трехэтапном процессе США в Венесуэле

08.01.26 09:33

Зеленский допустил завершение войны с РФ в первой половине 2026 года

08.01.26 09:09

«Укрэнерго» сообщило о графиках на четверг, 8 января

08.01.26 08:19

Эрдоган сделал неоднозначное заявление о странах Запада

08.01.26 07:13

Названа причина смерти актрисы Брижит Бардо

08.01.26 00:45

Премьер Нидерландов сделал тревожное заявление по поводу Гренландии

07.01.26 23:59

Американский сенатор пообещал, что Венесуэла не станет колонией США

07.01.26 16:51

На границе с Румынией спасли уклониста, который 5 суток блуждал в Карпатах

07.01.26 16:17

Испания обратилась к ООН по поводу Украины

08.01.26 09:33

Зеленский допустил завершение войны с РФ в первой половине 2026 года

07.01.26 13:06

Буданов оценил переговоры в Париже

07.01.26 11:37

«Коалиция желающих», США и Украина согласовали шаги прекращения огня, — The Financial Times

07.01.26 11:05

Украина, Франция и Британия подписали декларацию

07.01.26 10:29

Гарантии безопасности для Украины: СМИ обнародовали черновик декларации саммита в Париже

07.01.26 09:24

Украина и союзники почти согласовали ключевые документы о прекращении огня, — Politico

07.01.26 09:12

«Укрэнерго» предупредило о графиках отключений света на 7 января

06.01.26 09:28

Зеленский анонсировал новые решения ради Украины

06.01.26 09:11

Украинцев предупредили об отключениях во вторник, 6 января

05.01.26 15:51

Евгений Хмара временно возглавит СБУ вместо Малюка, — источники

02.01.26 18:23

Новым главой ГУР станет Олег Иващенко

05.01.26 10:07

Трамп признался, что не знает, когда завершится война в Украине

05.01.26 10:43

Зеленский прокомментировал ночную атаку России

02.01.26 16:35

В Одессе перекрыли канал поставок кокаина из Европы

05.01.26 08:54

Трамп хочет вернуть деньги, потраченные на Украину во времена Байдена

02.01.26 11:08

Стубб сделал резкое заявление о России

06.01.26 16:41

Американцы обнаружили новый способ предотвращения кариеса

02.01.26 12:05

В полиции рассказали, как украинцы отпраздновали Новый год

02.01.26 16:08

Маск рассказал очень необычную историю о своих налогах

05.01.26 09:00

Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина

Фото и Видео
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди