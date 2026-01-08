Рютте сделал неожиданное заявление о Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии. По его словам, остров готов разместить дополнительные американские войска.

Чиновник сказал: «Я абсолютно убежден, что, когда речь идет о НАТО и оценке ситуации на Севере, мы все придерживаемся одной позиции. США обоснованно вовлечены».

Подчеркивается: «Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем. Соответствующие соглашения существуют».

Ранее в США намекнули на военный захват Гренландии.