Bill_line («АйТіБіт») та благодійний фонд «Шлях сердець» білоруса Артема Ляшанова мають перевірити правоохоронні органи, - ЗМІ

Працівники платіжної системи Bill_line (ТОВ «АйТіБіт») та її фактичний власник білорус Артем Ляшанов незабаром можуть отримати ще одну кримінальну справу за відмивання коштів, також під підозрою його благодійний фонд «Шлях сердець» (БО «БФ «ДАО ЛАО»). Про це пишуть Власті.

Платіжна система Bill_line Ляшанова може бути причетна до відмивання коштів та шахрайських схем «refund fraud» у Латвії – незаконне повернення коштів за покупки на інтернет-платформах, які нещодавно викрили українські та латвійські правоохоронці, повідомляє джерело у правоохоронних органах.

Bill_line, як вказано на її сайті, співпрацює з багатьма латвійськими компаніями, зокрема SoftGamings. Це компанія працює з провайдерами онлайн-казино, зокрема у криптовалюті, та має головний офіс у Латвії, а також ще один у росії. Також компанія Ляшанова співпрацює з литовською компанією FinteqHub, якою керує білорус Вадим Дрозд.

Правоохоронці мають також перевірити благодійний фонд «Шлях сердець», який насправді має іншу назву БО «БФ «ДАО ЛАО» і який заснував Артем Ляшанов. Не зрозуміло звідки у фонда гроші, хто робить внески та куди і скільки йде, оскільки на його сайті немає ніякої інформації. Немає також Наглядової ради фонду, а єдиний хто вказаний це директор Юлія Овчаренко. Така робота фонда, на думку активістів, має також зацікавити правоохоронні органи.

Нагадаємо, Правозахисна громадська організація (ГО) «НОН-СТОП» подала скарги у суди різних інстанцій на бездіяльність осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області у справі онлайн-казино «PariMatch» (ТОВ «ПАРІМАТЧ») та низки фінансових компаній і платіжних систем, зокрема і ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (з жовтня 2025 рок – ТОВ «АйТіБіт», код ЄДРПОУ 42884957), які допомагали «PariMatch» легалізували грошові кошти, ухилялись від сплати податків та здійснювати шахрайську діяльність в Україні. Про це йдеться у справі №463/2135/25

Джерела у БЕБ та прокуратурі підтверджують, що згідно кримінального провадження,яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувнь за № 72023000500000071 від 14.09.2023., що справа проти «PariMatch» та низки платіжних систем зокрема ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (з жовтня 2025 рок – ТОВ «АйТіБіт» та його фактичного власника білоруса Артема Ляшанова, а також керівництва Андрія Моргуна та Оксани Кірєєвої, з якою у Артема Ляшанова особисті відносини, та які були в курсі махінацій, наразі розслідується, а підозрюваним можуть бути висунуті звинувачення.

Це вже друге кримінальне провадження, де фігурує СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.

Як наголошується в Єдиному державному реєстрі судових рішень, компанія ТОВ «Білл Лайн» («Тех-Софт Атлас») та її керівництво з липня 2021 року фігурують також у кримінальному провадженні №42021100000000283. У матеріалах суду фігурує також низка ТОВ та банків, які використовувалися для відмивання коштів, через що бюджет, за оцінкою слідства, недоотримав 11 млн грн податків на прибуток.

Після порушення кримінальної справи, у якій також фігурують Андрій Моргун та Оксана Кірєєва, у жовтні 2021 року ТОВ «Білл Лайн» змінило назву на «Тех-Софт Атлас», залишивши при цьому ТМ bill_line. А у жовтні 2025 року ТОВ «Тех-Софт Атлас» ще раз змініло назву на ТОВ «АйТіБіт». Таке переіменування свідчить про те, що компанія та її власник мають на меті щось приховати.

За видалення цієї інформації з мережі Інтернет ТОВ «Тех-Софт Атлас» позивалося до ЗМІ, але суди усіх інстанцій програли. Також суд у вересні 2025 року відмовився розглядати позов ТОВ проти «Інформаційне агентство «Тека Ньюз», тим самим підтвердивши правдивість інформації, що була опублікована.

ЗМІ також писали, що Артем Ляшанов нещодавно подякував екс-заступнику голови НБУ Катерині Рожковій за можливість працювати в Україні.