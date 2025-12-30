Африканцы отказались признавать Сомалиленд

В Африке отказываются признавать Республику Сомалиленд. Стала известна позиция.

Так, председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф отвергает любые инициативы, направленные на признание Республики Сомалиленд независимым государством.

Следует напомнить, что накануне Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством. Премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд.

Теперь же в заявлении сказано: «Председатель комиссии решительно отвергает любую инициативу или действие, направленные на признание Сомалиленда в качестве независимого образования».

Добавляется, что председатель комиссии сказал о непоколебимой приверженности Африканского союза единству, суверенитету и территориальной целостности Сомали.

Как известно, Сомали перестало существовать как единое государство в 1991-м году с падением режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов.

При этом остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. На севере страны расположена самопровозглашенная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной – регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998-м году.

