Зеленский назвал условие для завершения военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условие для завершения военного положения в нашей стране. Заявление прозвучало после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Политик сказал: «В первую очередь мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И только так».

Добавляется: «Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реальная эта война не закончится, мы не сможем признать, что она закончилась, потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии».

