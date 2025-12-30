Зеленский высказался о присутствии международных войск в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление. Оно прозвучало после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Политик выступил за присутствие международных войск в нашей стране.

Он сказал: «Если честно, да. Я считаю, присутствие международных войск - это действительные гарантии безопасности, это усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают».

Добавляется: «Это уверенность украинских граждан, прежде всего, и гражданских, и, кстати, и военных, а также это уверенность бизнеса украинского и международного, инвесторов, уверенность в том, что Владимир Путин не придет снова с агрессией против Украины, против мирной Украины».

