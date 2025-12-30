Непогода существенно потрепала Тернопольскую область

Накануне в Тернопольской области бушевала непогода. Козни небесной канцелярии привели к печальным последствиям.

О них поведали местные власти.

Сообщается, что на утро понедельника, 29 декабря, на территории Тернопольской области произошло повреждение электросетей, что привело к аварийным отключениям 12 699 потребителей в 109 населенных пунктах.

Указывается, что оперативно-выездные бригады работают в усиленном режиме, а актуальную информацию об отключении электроснабжения можно просматривать на сайте АО «Тернопольоблэнерго».

