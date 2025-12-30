Глава Еврокомиссии увидела прогресс в мирных переговорах по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала ход мирных переговоров. Произошло это после общения с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

В социальной сети Х она написала: «Мы провели хороший, часовой телефонный разговор с президентами США, Украины, и рядом европейских лидеров, чтобы обсудить их сегодняшнюю встречу по мирным переговорам».

Добавляется: «Был достигнут хороший прогресс, который мы приветствовали. Европа готова продолжать работать с Украиной и нашими американскими партнерами для закрепления этого прогресса. Ключевым элементом этих усилий являются железобетонные гарантии безопасности с первого дня».

Ранее Зеленский сделал ряд заявлений после встречи с Трампом.