В конце рабочей неделе украинцев ожидает неприятная погода

Стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Синоптики говорят, что в четверг, 4 декабря, небольшие дожди пройдут местами в северных, большинстве центральных и южных областей. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, на востоке и в Карпатах от минус 3 до плюс 2, днем 3-8 тепла, на Закарпатье до плюс 11. На юге ночью 4-9 тепла, днем плюс 7-12.

В Киеве завтра местами прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью 2-4 тепла, днем плюс 4-6.

Также информируется, что в пятницу, 5 декабря, в Украине будет преимущественно сухо, только в северных областях ночью местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, на востоке и в Карпатах от минус 3 до плюс 2, днем 3-8° тепла, на крайнем западе, в Одесской области и в Крыму плюс 7-12.

В украинской столице послезавтра ночью местами пройдут небольшой дождь, днем будет без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью 2-4 тепла, днем плюс 4-6.

