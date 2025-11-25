Российский налет на Киев: названо окончательное число погибших и пострадавших

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после последнего налета России. В ГСЧС поведали о последствиях.

Говорится: «В результате комбинированных ударов погибли семь людей, еще 21 человек пострадал, в том числе один ребенок».

Добавляется, что были спасены 18 человек, среди которых – трое детей.

Указывается, что психологи ГСЧС оказали помощь 64 людям.

Резюмируется, что всего на разных локациях работали 177 спасателей и 42 единицы техники ГСЧС, в том числе и тяжелая инженерная техника.

