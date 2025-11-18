Украинцев ждет крайне неприятная погода

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в среду, 19 ноября, дожди пройдут в большинстве областей нашей страны кроме запада и севера, а в центральных областях осадки будут с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью на юге и востоке плюс 4-9, днем 7-12 тепла, в Крыму плюс 15-20. На остальной территории Украины ночью от 5 мороза до 0, в большинстве центральных областей от 0 до плюс 5, днем 2-7 тепла. В Карпатах ночью 4-9 мороза, днем около 0.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем плюс 3-5.

Кроме этого информируется, что в четверг, 20 ноября, на юге, а также в восточных и Днепропетровской областях пройдут дожди, на остальной территории будет сухо. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем плюс 4-9, на юге и юго-востоке ночью 4-9 тепла, днем плюс 12-17, в Крыму до 20 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем плюс 5-7.

Ранее мы писали, что Украину начнет понемногу заносить снегом.