Стало известно, как пить кофе с максимальной пользой

Эксперты из университета Тулейн в США рассказали, как пить кофе с максимальной пользой. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что время суток, когда человек употребляет этот напиток, может существенно влиять на его пользу для здоровья.

Во время опыта ученые наблюдали более 40 тысяч взрослых мужчин и женщин почти десять лет, изучая их образ жизни, питание и здоровье. Подопытных поделили на две группы: любители утреннего кофе и те, кто пьет кофе в течение всего дня.

Выяснилось в итоге, что утренние кофеманы жили дольше, чем те, кто пил кофе в течение всего дня, а риск проблем от сердечнососудистых заболеваний у них был на 31% ниже.

Добавляется, что у людей, которые пили кофе весь день, таких преимуществ не наблюдалось.

Говорится: «Многие, кто пьет кофе весь день, страдают от нарушений сна. Наши доказательства указывают на то, что кофе, особенно утром, скорее всего, полезен. Так что пейте кофе, но делайте это утром».

