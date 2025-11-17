В начале рабочей недели украинцев ждет опасная погода

В понедельник, 17 ноября, в Украине ожидается опасная погода. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что завтра в Карпатах, а днем и в западных, Винницкой и Житомирской областях будут порывы 15-20 м/с.

В связи с этим уже объявлен I уровень опасности, желтый.

Украинцев предупредили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Ранее мы писали, что Карпаты продолжает эпично заносить снегом.