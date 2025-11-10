Украинцев ждет дождливая и туманная погода

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в понедельник, 10 ноября, в западных, северных, южных и большинстве центральных областей ночью пройдут умеренные дожди. Ночью и утром практически везде кроме северной части нашей страны ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 4-9, в западных областях 1-6 тепла, днем плюс 8-13, на юге ночью 7-12 тепла, днем плюс 11-16.

В Киеве завтра местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 7-9, днем 10-12 тепла.

Также информируется, что во вторник, 11 ноября, в Украине прогнозируются умеренные дожди, в центральных, ночью и в большинстве южных областей, днем на севере Левобережья местами значительные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 4-9, в западных областях 1-6 тепла, днем плюс 6-11, на юге и востоке 10-15 тепла.

В украинской столице послезавтра ожидается дождь. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 5-7, днем 8-10 тепла.

