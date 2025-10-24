Трамп отверг жесткие санкций против Москвы, — WSJ

Президенту США Дональду Трампу предложили три варианта санкций против России, и он выбрал средний по уровню жесткости. Об этом сообщили осведомленные источники The Wall Street Journal (WSJ).

Самый строгий вариант был направлен против российской промышленности и высшего руководства страны, средний — против энергетического сектора, а самый мягкий предусматривал «ограниченные меры». В результате Трамп ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних структур.

На решение президента США повлияли российские удары по Украине, которые каждый раз происходили после его «хороших» телефонных разговоров с главой РФ Владимиром Путиным. По словам собеседников издания, терпение Трампа лопнуло, когда он пришел к выводу, что Путин «просто водит его за нос» и тянет время.

Как отмечает CNN, обсуждение возможных санкций в администрации президента длилось месяцами, но сам Трамп до последнего колебался, стоит ли их вводить. Он опасался, что такие шаги могут навредить потенциальным переговорам с Путиным.

Однако после того, как Трамп отменил встречу с российским главой в Будапеште, он, по данным источников CNN, сказал своим советникам, что его «инстинкты» подсказывают: пришло время изменить подход в отношениях с Москвой.

Путин, комментируя новые санкции, заявил, что они будут иметь для России «определенные последствия, но существенно не повлияют на экономическое состояние». По его словам, такой «недружелюбный» шаг «не укрепляет российско-американские отношения» и призван оказывать политическое давление.

Трамп в ответ отметил, что эффект от введенных им санкций можно будет оценить через полгода. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что ограничения являются «довольно серьезными». В Вашингтоне ожидают, что они создадут давление на Россию и нанесут ей экономический ущерб.

