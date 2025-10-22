Все разделы

Новости > Бразильцы поведали о небывалой пользе кешью для подростков

Бразильцы поведали о небывалой пользе кешью для подростков

Агата Кловская
22.10.25 07:36
167
Бразильцы поведали о небывалой пользе кешью для подростков

Медики из Бразилии призвали включить в рацион питания подростков кешью. Рассказали о небывалой пользе этих орехов.

По словам экспертов, их систематическое употребление в пищу помогает сократить объем висцерального жира у подростков без необходимости строгих диет и физических нагрузок.

В проведенном опыте участвовали 142 школьника с ожирением из города Форталеза. В течение двенадцати недель одна группа ежедневно съедала по тридцать граммов обжаренного кешью. Дополнительно обе группы получали рекомендации по правильному питанию.

В итоге, как информируется, к концу эксперимента у подростков из первой группы наблюдалось значительное снижение окружности талии и уровня окислительного стресса, то есть состояния, связанного с воспалением и старением клеток. При этом масса тела участников существенно не изменилась.

Бразильцы объясняют такой чудесный эффект высоким содержанием в кешью ненасыщенных жиров, магния и антиоксидантов. Магний способствует защите мышц, повышает энергетический обмен и физическую выносливость. Данный элемент при этом регулирует уровень сахара в крови, улучшает чувствительность клеток к инсулину, снижает риск развития диабета второго типа.

Подчеркивается, что ненасыщенные жиры и антиоксиданты также участвуют в метаболической защите – они снижают уровень плохого холестерина, улучшают состояние сосудов и нормализуют артериальное давление.

Резюмируется, что кешью могут стать доступным и естественным способом профилактики метаболических и сердечнососудистых заболеваний у подростков.

Ранее китайцы объяснили, почему так важно есть цельнозерновые продукты.

22.10.25 10:01

Финал эпохи Геннадия Труханова в Одессе

Автор: Назар Даниленко

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

