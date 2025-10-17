В выходные украинцев ожидает грустная погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в субботу, 18 октября, ночью на северо-западе, а днем практически везде кроме юго-востока страны пройдут дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем на Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 4-9, на крайнем юге до 11 тепла, днем плюс 8-13, в центральных, южных и восточных областях 11-16 тепла.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, а днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 7-9, днем 11-13 тепла.

Кроме этого информируется, что в воскресенье, 19 октября, ночью дожди пройдут в восточных, а днем в западных областях. В Карпатах прогнозируются осадки с мокрым снегом. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-западный, 7-12 м/с, днем на Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 2-7, на крайнем юге до 11 тепла, днем плюс 4-9, на юге и юго-востоке 8-13 тепла.

В украинской столице послезавтра прогнозируется дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью и днем 5-7 тепла.

