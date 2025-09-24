Американцы выявили неожиданную пользу кофеина

Эксперты из колледжа Амхерст в США выявили неожиданную пользу кофеина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен повышать настойчивость при выполнении сложных или неразрешимых задач, особенно в условиях стресса.

Были проведены три опыта с участием 329 студентов.

Говорится, что в заданиях использовались визуальные и вербальные тесты с намеренно неразрешимыми элементами.

Сообщается, что в первом эксперименте прием 40 мг кофеина не оказал значимого эффекта. На втором этапе дозировка 100 мг (эквивалент чашки кофе) помогла участникам дольше продолжать искать отсутствующий объект в визуальной задаче, хотя эффект не повторился в вербальной.

Ученые рассказали, что самый выраженный результат наблюдался в третьем эксперименте, в котором применялся стресс-тест с холодной водой. Добровольцы, перенесшие легкий стресс и получившие 100 мг кофеина, проявляли существенно большую настойчивость по сравнению с контрольной группой. У не испытывавших стресс добровольцев кофеин, напротив, слегка снижал упорство.

Информируется, что кофеин влияет на настойчивость за счет стимуляции нейромедиаторных систем, включая дофамин, норадреналин и аденозин. Кроме этого данный стимулятор может изменять восприятие приложенных усилий и вознаграждения.

Добавляется, что немалую роль играют гормоны стресса, прежде всего кортизол. После стрессового воздействия его уровень повышается, что может усиливать когнитивную реакцию на стимуляторы.

Ранее американцы выяснили, можно ли детям пить кофе.