Россия на самом деле не побеждает на поле боя, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог на конференции в Киеве, отметив, что такой вопрос задавал ему американский лидер перед саммитом с Путиным.

«Побеждает ли Россия? Это замечательный вопрос, потому что его мне задал президент Трамп в Овальном кабинете примерно шесть недель назад. Тот же вопрос. И я решительно ответил: «Господин президент, не слушайте только меня. Ваш председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ждет снаружи. Он стоит возле автомобиля. Пригласите его, спросите его об этом. Он ваш главный военный советник», — отметил Кэллог.

Он отметил, что и он, и Кейн сказали Трампу одно и то же — о победе россиян речь не идет: «Дэн сказал то же самое. Они (русские) побеждают? Нет. Они не побеждают. А Путин может говорить, что побеждает, сколько угодно».

Он подчеркнул, что на самом деле Россия проигрывает эту войну: «Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, к западу от Днепра, в Одессе и сменил бы правительство. На самом деле Россия проигрывает эту войну».

Напомним, по словам Келлога, Китай может остановить войну России против Украины за один день.