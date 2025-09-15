Китай может остановить войну России против Украины за один день, — Келлог

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог считает, что если бы Китай прекратил помогать России, тогда война в Украине могла бы закончиться уже завтра. Об этом Келлога заявил во время Ежегодной конференции YES 2025.

Он отметил, что если посмотреть на Китай и Россию, то РФ является младшим партнером, поскольку КНР имеет преимущество.

«У китайцев и экономическая мощь, и военная мощь, и историческое преимущество. Я думаю, если бы Китай отрезал помощь России, уже завтра бы война закончилась. Без китайской поддержки России не могла бы это делать», — заявил Келлог.

Также спецпредставитель Трампа добавил, что есть также и Северная Корея. В частности, если бы Россия была в хорошей позиции, тогда бы она не завозила тысячами корейских военных.

Напомним, после поездки в Китай Путин начал новый этап войны против Украины.