Гидрометцентр сообщил, что скоро Украину накроет непогода

Дожди вернутся в Украину. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в пятницу, 22 августа, в западных, северных, днем и в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, а местами и значительные дожди. Ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью в западных областях плюс 12-17, днем 17-22 тепла, на остальной территории ночью плюс 15-20, днем 28-33 тепла.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, днем пройдет умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 21-23 тепла.

Также информируется, что в субботу, 23 августа, в большинстве областей Украины пройдут умеренные, местами значительные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ночью на юго-востоке, днем на западе будет сухо. Ветер северо-западный, в восточных областях юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 8-13, днем 16-21 тепла, на юго-востоке ночью плюс 15-20, днем 25-30 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью пройдет кратковременный дождь, а днем будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 10-12, днем около 20 тепла.

Ранее Гидрометцентр рассказал, чем будет радовать погода украинцев.