Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Гидрометцентр сообщил, какие сюрпризы готовит погода украинцам

Гидрометцентр сообщил, какие сюрпризы готовит погода украинцам

Александр Панько
06.08.25 21:28
180
Гидрометцентр сообщил, какие сюрпризы готовит погода украинцам

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в конце рабочей недели. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что ночью четверга, 7 августа, в большинстве северных и центральных областей, а днем на востоке и юго-востоке пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в западных областях плюс 7-12, днем 20-25 тепла, на юге и юго-востоке ночью плюс 18-23, днем 28-33 тепла, на остальной территории Украины ночью плюс 13-18, днем 22-27 тепла.

В Киеве завтра ночью местами пройдет кратковременный дождь, а днем будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.

Кроме этого информируется, что в пятницу, 8 августа, по стране будет без осадков. Ветер северо-западный, на западе страны - юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью на юге и юго-востоке плюс 15-20, днем 26-31 тепла, на остальной территории ночью плюс 10-15, днем 22-27 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла.

Ранее на Земле появились два новых сезона.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.08.25 21:04

Американский миллионер погиб во время сафари в ЮАР

06.08.25 20:50

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

06.08.25 16:44

Ситуация в Азовском море близка к экологической катастрофе, — ЦПД

06.08.25 15:25

Трамп рассказал, пойдет ли на третий срок

06.08.25 14:38

Украинцев предупредили о новой угрозе от «Шахедов»

06.08.25 13:45

Зеленский сделал заявление по Курской операции

06.08.25 13:23

Трамп объяснил, как вынудить Путина перестать убивать украинцев

06.08.25 12:47

В Киеве подозреваемый устроил взрыв у себя в квартире. Ранен полицейский

06.08.25 12:15

У Трампа готовят санкции против «теневого флота», если Путин не пойдет на перемирие, — FT

06.08.25 20:50

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

06.08.25 13:45

Зеленский сделал заявление по Курской операции

06.08.25 13:23

Трамп объяснил, как вынудить Путина перестать убивать украинцев

06.08.25 09:42

Зеленский и Трамп провели разговор

06.08.25 09:21

Кремль рассматривает перемирие с Украиной в воздухе как уступку Трампу, — Bloomberg

05.08.25 13:40

Трамп толкает РФ к соглашению с Киевом, — посол НАТО

05.08.25 12:21

Украина могла вскрыть уязвимости флота атомных субмарин РФ

05.08.25 10:58

США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины

05.08.25 09:25

У Зеленского отреагировали на новое заявление Кремля о встрече с Путиным

04.08.25 13:17

«Динамо» узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов

01.08.25 11:54

Испанский врач назвал продукты, которые помогут улучшить сон

31.07.25 13:05

Юрий Макаров: известный журналист порезал сам себя ножом

01.08.25 15:52

Оказалось, что собаки… способны смотреть телевизор

01.08.25 13:20

Путин мечтал о Крыме еще в 90-х, — Spiegel

04.08.25 09:34

У Трампа сделали неожиданное заявление об Украине

01.08.25 13:36

Австралийцы поведали об опасном влиянии жары на детский мозг

31.07.25 21:56

Трамп озвучил дату завершения огня в Украине

04.08.25 07:24

Вэнс сделал странное заявление по поводу НЛО

01.08.25 12:47

Шведы рассказали, как надо питаться в пожилом возрасте

31.07.25 15:28

Ученые назвали простой способ снизить смертность на 20%

Фото и Видео
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди