Гидрометцентр сообщил, какие сюрпризы готовит погода украинцам

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в конце рабочей недели. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что ночью четверга, 7 августа, в большинстве северных и центральных областей, а днем на востоке и юго-востоке пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в западных областях плюс 7-12, днем 20-25 тепла, на юге и юго-востоке ночью плюс 18-23, днем 28-33 тепла, на остальной территории Украины ночью плюс 13-18, днем 22-27 тепла.

В Киеве завтра ночью местами пройдет кратковременный дождь, а днем будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.

Кроме этого информируется, что в пятницу, 8 августа, по стране будет без осадков. Ветер северо-западный, на западе страны - юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью на юге и юго-востоке плюс 15-20, днем 26-31 тепла, на остальной территории ночью плюс 10-15, днем 22-27 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла.

Ранее на Земле появились два новых сезона.