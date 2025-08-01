Число жертв вчерашнего удара по Киеву выросло до 28

Количество жертв в результате российского удара по Киеву в ночь на 31 июля выросло до 28 человек. Об этом 1 августа сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате атаки на Киев достигло 26. В течение ночи и утра спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.

Напомним, в Киеве в результате ракетного удара в ночь на 31 июля было разрушено подъезд девятиэтажного дома. Также повреждения получили школа, детский сад и больница в разных районах столицы.