Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в последние выходные июля

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в грядущие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в субботу, 26 июля, на Закарпатье, Прикарпатье, в северо-восточной части, ночью местами и в Киевской и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди, днем ожидаются грозы, в северо-восточной части местами град и шквалы 15-20 м/с. По стране ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 15-20, на юге до 24 тепла, днем в западных и северных областях плюс 24-29, в центральных областях и на Закарпатье 28-33 тепла, на юге прогреется до плюс 35-36.

В Киеве завтра ночью местами пройдет кратковременные дождь, днем будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 18-20, днем 27-29 тепла.

Также информируется, что в воскресенье, 27 июля, ночью на Закарпатье, Прикарпатье и востоке страны местами ожидаются кратковременные дожди, днем в западных, Винницкой и Житомирской областях пройдут умеренные, местами значительные дожди с грозами. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 15-20, на юге до 24 тепла, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях плюс 21-26, на остальной территории нашей страны 28-33 тепла, на юге плюс 35-38.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 18-20, днем около 30 тепла.

Ранее потребление электричества в Украине существенно выросло.