В Кремле поделились ожиданиями от визита Келлога в Киев

В Москве рассчитывают на продолжение посреднических усилий специального представителя президента США Кита Келлога во время его визита в Украину. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 14 июля.

«Прежде всего, ожидания должны быть у самого господина Келлога и у украинских собеседников. Для нас же очень важно, чтобы господин Келлог как представитель команды президента Трампа продолжил усилия по посредничеству, посреднические услуги в рамках российско-украинского урегулирования», — заявил Песков российским пропагандистам, отвечая на вопрос, чего ждет Кремль от визита Келлога в Киев в контексте украинского урегулирования.

В то же время он констатировал, что не заметил паузы в поставках американского оружия Украине.

«Было много слов сказано и о дороговизне, и так далее. Теперь, вроде бы, выходит, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы, что-то оплачивать, что-то — не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники из США продолжались и продолжаются в Украину», — отметил Песков, комментируя заявление Дональда Трампа о поставках оружия Украине.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл в Киев.