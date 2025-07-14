Американцы раскрыли пикантный секрет семейных отношений

Эксперты из Мичиганского университета в США поведали пикантный секрет семейных отношений. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что главное тут – надежная и постоянная поддержка друг друга.

В ходе опыта люди описывали свои браки как спокойные, наполненные теплотой и доверием, где партнер воспринимается как главный источник силы.

По словам ученых, крайне важно было то, что супруги помогали друг другу в трудные моменты, к примеру – при болезнях или финансовых проблемах.

Примечательно и то, что, как оказалось, мужчины чаще сообщали о получаемой поддержке, чем женщины. Это согласуется с предыдущими наблюдениями, согласно которым мужчины обычно выигрывают от брака больше.

Добавляется, что женщины, наоборот, чаще упоминали о редких, но все же присутствующих негативных взаимодействиях, таких как критика или недовольство. Но в целом в этих долгих союзах конфликты оказывались редкими.

Специалисты акцентировали внимание: чем выше образование и доход, тем больше взаимной поддержки в семье. При этом, чем дольше длится брак, тем меньше в нем негатива. В то же время, отмечаеться, что не имеет значения, в первом это браке супруги или в повторном: качество поддержки от этого не зависит, что идет вразрез с прежними представлениями о «хрупкости» повторных союзов.

Резюмируется, что данная работа дает более полную и позитивную картину супружеских отношений, которые раньше часто рассматривались только с точки зрения проблем.

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