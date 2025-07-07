Келлог похвалил Зеленского после разговора с Трампом

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог похвалил Владимира Зеленского. Это произошло после его разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Келлог сообщил в сокцети X (Twitter).

Спецпредставитель президента США прокомментировал телефонный разговор Трампа и Зеленского.

«Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию», — написал он.

Келлог также поблагодарил Зеленского за его соболезнования по поводу смертельного наводнения в Техасе и потерь, особенно среди молодежи.

«Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие — ключевая составляющая лидерства», — добавил он.

Напомним, 4 июля американский президент Дональд Трамп созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили российские воздушные удары и ситуацию на фронте.

Axios писало, что 40-минутный разговор в основном был посвящен потребностям Украины в противовоздушной обороне. Трамп позже отметил, что США рассматривают вопрос передачи ракет Patriot Украине.