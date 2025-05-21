Украинцев ожидает теплая погода с некоторыми нюансами

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в четверг, 22 мая, по стране будет без осадков, но днем в западных, Винницкой, местами Житомирской и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 7-12, днем 20-25 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с. Ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла.

Кроме этого информируется, что в пятницу, 23 мая, в западных, Житомирской, Винницкой, местами Одесской областях пройдут умеренные, а днем в Карпатах значительные дожди, грозы. На остальной территории будет без осадков. Ветер юго-восточный в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 20-25 тепла, на юго-востоке прогреется до плюс 28, на западе страны 13-18 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 22-24 тепла.

Ранее была названа неочевидная опасность глобального потепления.