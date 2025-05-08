В Украине будет сохраняться весьма неприятная погода

Синоптики поведали, чего ждать от погоды. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что ночью пятницы, 9 мая, в юго-западной части нашей страны, в Кировоградской, Черкасской, местами в Житомирской и Киевской областях, а днем везде, кроме запада, пройдут умеренные, в большинстве центральных и южных областей местами значительные дожди. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Ночью 2-7 тепла, на северо-западе на поверхности почвы заморозки от минус 5 до 0, днем 8-13 тепла, на востоке и юго-востоке Украины ночью плюс 5-10, днем 13-18 тепла.

Информируется, что на высокогорье Карпат ночью пройдет дождь и мокрый снег, днем тут будет без осадков, ночью от 5 мороза до 0, днем 1-6 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью 4-6 тепла, днем плюс 12-14.

Сообщается, что в субботу, 10 мая, ночью на юго-востоке и востоке пройдут умеренные, днем в западных и местами северных областях небольшие дожди, на остальной территории будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью 2-7° тепла, в северо-западной части Украины на поверхности почвы заморозки от минус 5 до 0, днем 10-15 тепла, на юго-востоке ночью плюс 5-10, днем 13-18 тепла.

Говорится, что на высокогорье Карпат ночью будет сухо, днем пройдет небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью от минус 5 до 0, днем 1-6 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет без осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 4-6 тепла, днем плюс 12-14.

Ранее в Карпатах выпал майский снег.