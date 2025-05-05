Gorklon Rust: Маск сменил ник в социальной сети Х

Американский миллиардер Илон Маск снова напомнил о себе. Бизнесмен изменил свой ник в социальной сети Х на Gorklon Rust.

Что это значит?

Gork указывает на чат-бота Grok, разработанного его компанией xAI, а Rust связан с одноименным языком программирования, который используется в технической инфраструктуре xAI.

Примечательно, что после этого криптовалюта-мем GORK показала стремительной рост своей цены – почти на 100% за сутки. При этом рыночная капитализация этого токена достигла отметки в почти 68 миллионов долларов.

Добавим, что также предприниматель изменил свою аватарку, использовав стилизованную версию изображения, связанного с пародийным аккаунтом Gork, который сам является пародией на его же чат-бота Grok.

Ранее Трамп неожиданно высказался по поводу Маска.