В Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности до конца недели

До конца нынешней недели, на 2-4 мая, в Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Сообщается, что в эти дни людей призывают быть осмотрительными во время отдыха на природе: не разводить костры в не приспособленных для этого местах; не использовать неисправное или поврежденное электрооборудование; соблюдать правила противопожарной безопасности.

Власти украинской столицы напомнили о запрете посещать в условиях военного положения леса и лесопарковые территории: как во время пеших прогулок, так и на транспортных средствах.

Ранее синоптики предупредили, что украинцев вновь ждут заморозки.