Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности до конца недели

В Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности до конца недели

Агата Кловская
01.05.25 16:45
235
В Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности до конца недели

До конца нынешней недели, на 2-4 мая, в Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Сообщается, что в эти дни людей призывают быть осмотрительными во время отдыха на природе: не разводить костры в не приспособленных для этого местах; не использовать неисправное или поврежденное электрооборудование; соблюдать правила противопожарной безопасности.

Власти украинской столицы напомнили о запрете посещать в условиях военного положения леса и лесопарковые территории: как во время пеших прогулок, так и на транспортных средствах.

Ранее синоптики предупредили, что украинцев вновь ждут заморозки.

Тэги: Киев, общество, погода, новости Украины

Комментарии

Статьи

01.05.25 15:50

Как штурмовик стал оператором БПЛА: история Веталя

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.05.25 17:35

Вэнс сделал новое заявление по поводу мира в Украине

01.05.25 16:53

На Волыни у женщины из глаза удалили 14-сантиметрового гельминта

01.05.25 15:40

Климатологи признали, что зимы будут становиться все более бесснежными

01.05.25 15:24

Трамп озвучил ожидания от сделки с Украиной

01.05.25 15:03

Армию США оснастят дальнобойными ракетами

01.05.25 14:37

Британцы рассказали, как иммунитет влияет на психическое здоровье

01.05.25 14:34

Россияне готовятся к форсированию Днепра

01.05.25 14:14

МАГАТЭ сообщило об отключении трех энергоблоков АЭС в Украине

01.05.25 13:51

Трампа удалось убедить, что Путин его «водит за нос», — Politico

01.05.25 14:34

Россияне готовятся к форсированию Днепра

01.05.25 13:51

Трампа удалось убедить, что Путин его «водит за нос», — Politico

01.05.25 11:10

Стали известны важные детали соглашения о недрах

01.05.25 10:25

Следующие несколько дней будут решающими для мира в Украине, — Госдеп

01.05.25 09:22

Украина и США подписали соглашение о недрах

30.04.25 15:42

В ГПСУ объяснили, растет ли угроза на границе с Беларусью

30.04.25 13:22

На Днепропетровщине принудительно эвакуируют семь сел на фоне наступления РФ

30.04.25 12:37

Европа не может собрать даже 25 тысяч военных для миссии в Украине, — The Times

30.04.25 11:19

Из-за уважения ко мне Путин не будет захватывать всю Украину, — Трамп

30.04.25 09:38

Госдеп США пригрозил выйти из переговоров по войне в Украине

25.04.25 14:06

Трамп сделал новые скандальные заявления по поводу Украины

25.04.25 09:51

НБУ рассказал о вероятном росте коммунальных тарифов

25.04.25 12:39

В Украине начали сеять гречку

25.04.25 11:07

Японцы поведали о пользе велосипедных прогулок

28.04.25 07:32

Американцы обнаружили в организме человека… зомби-клетки

25.04.25 15:00

Трамп назвал свое обещание завершить войну в Украине за один день… шуткой

25.04.25 16:06

Испанский медик назвал продукты от тахикардии

25.04.25 14:38

В выходные погода в Украине будет не самой приятной

25.04.25 12:45

В Киеве зафиксирован интересный температурный рекорд

25.04.25 16:52

Объявлена новая дата реванша Усик — Дюбуа

Фото и Видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
Под Москвой взорвали видного российского генерала Ярослава Москалика
Под Москвой взорвали видного российского генерала Ярослава Москалика
В Таиланде полицейский самолет упал в море – появилось видео
В Таиланде полицейский самолет упал в море – появилось видео
В сети показали предполагаемого сына Путина
В сети показали предполагаемого сына Путина
Гроб с телом Франциска выставили для прощания в Ватикане
Гроб с телом Франциска выставили для прощания в Ватикане
Появилось видео эпичной драки в парламенте Армении
Появилось видео эпичной драки в парламенте Армении
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме Благодатный огонь в храме Гроба Господня встретят 9 тысяч человек
В Иерусалиме Благодатный огонь в храме Гроба Господня встретят 9 тысяч человек
По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина
По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина
Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян
Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди