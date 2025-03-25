Шведы поведали о вреде офисного кофе

Эксперты из университета Уппсалы и Технологического университета Чалмерса в Швеции поведали о вреде офисного кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этот напиток, приготовленный в большинстве офисных кофемашин, содержит высокие уровни веществ, повышающих уровень холестерина.

В ходе опыта ученые оценили напиток из четырнадцати кофемашин, используемых на рабочих местах в Швеции.

Выяснилось, что, увы, в подобном кофе содержится значительно больше дитерпенов (кафестола и кахвеола), чем в напитке, приготовленном в обычных кофеварках с бумажным фильтром.

Сообщается, что данные вещества известны своей способностью повышать уровень холестерина ЛПНП («плохого» холестерина), что может увеличить риск сердечнососудистых заболеваний.

Поясняется: «Процесс фильтрации имеет решающее значение. Не все кофемашины способны эффективно отфильтровывать эти вещества, и их концентрация может варьироваться в зависимости от типа машины и времени приготовления».

Шведы при этом сравнили кофе, приготовленный разными способами. Заварочные машины (наиболее распространенные в офисах) показали самые высокие уровни дитерпенов.

Говорится, что в аппаратах для приготовления эспрессо уровни варьировались, но некоторые образцы также содержали много дитерпенов.

Информируется, что приготовленный методом кипячения кофе оказался лидером по содержанию всех вредных веществ, а вот процеженный через бумажный фильтр напиток был почти полностью очищен от дитерпенов.

Рекомендуется использовать кофеварки с бумажными фильтрами для снижения уровня дитерпенов, а также ограничить потребление кофе из заварочных машин и других методов, которые не обеспечивают достаточной фильтрации.

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