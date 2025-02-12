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Новости > Украинцев ждет сухая, но неприятная погода в ближайшие дни

Украинцев ждет сухая, но неприятная погода в ближайшие дни

Александр Панько
11.02.25 16:15
229
Украинцев ждет сухая, но неприятная погода в ближайшие дни

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в среду, 12 февраля, по стране без осадков, на дорогах северо-восточной части местами гололедица. Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью 7-12, днем от минус 5 до 0, на западе и юге Украины от 1 мороза до 4 тепла, на Закарпатье плюс 3-8.

В Киеве завтра будет сухо, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью 8-10 мороза, днем минус 2-4.

Также информируется, что в четверг, 13 февраля, по стране тоже будет без осадков, только днем на Закарпатье и в Карпатах местами пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и утром в западных, восточных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью 6-11 мороза, в восточных областях и в Карпатах до минус 15, днем от 5 мороза до 0, в западных и южных областях плюс 1-5.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью 7-9 мороза, днем от минус 2 до 0.

Ранее мы писали, что прошлый январь в Киеве был аномально теплым – подведены синоптические итоги.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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