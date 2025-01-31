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Новости > Синоптики предупреждают, что в выходные погода в Украине ухудшится

Синоптики предупреждают, что в выходные погода в Украине ухудшится

Агата Кловская
31.01.25 13:35
61
Синоптики предупреждают, что в выходные погода в Украине ухудшится

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в грядущие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в субботу, 1 февраля, на всей территории нашей страны, кроме большинства западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей, пройдут умеренные дожди. На Закарпатье ожидается небольшой мокрый снег. В южных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, на востоке страны южный, 5-10 м/с.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем плюс 2-7. На юге ночью 3-8 тепла, днем плюс 7-12. В Карпатах прогнозируется снег, температура в течение суток от 4 мороза до 0.

В Киеве завтра будет без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 2-4 тепла, днем плюс 4-6.

Кроме этого информируется, что в воскресенье, 2 февраля, ночью в восточных и юго-восточных, днем в западных областях небольшой мокрый снег, в юго-западных областях преимущественно дождь, на остальной территории без осадков. Местами на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

Ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла, ночью в Карпатах минус 3-8. Днем на Закарпатье, юге и востоке страны 1-6 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо, ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Ночью и днем около 0.

Ранее киевский воздух очистился от пыли.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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