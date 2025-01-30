Стало известно, какой будет погода в Украине на стыке января и февраля

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в пятницу, 31 января, ночью будет без осадков, днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории будет сухо. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Везде кроме крайнего запада и Крыма, ночью и утром местами туман.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем плюс 6-11. На юге ночью 2-7 тепла, днем плюс 10-15.

В Киеве завтра будет сухо, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью 1-3 тепла, днем плюс 7-9.

В субботу, 1 февраля, в большинстве центральных, южных и восточных областях дожди, на Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. В южных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, днем плюс 3-8.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью и днем 3-5 тепла.

Ранее Киев накрыло пылью – жителей предупреждают об опасности.