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Новости > Кофе в мире продолжает быстро расти в цене

Кофе в мире продолжает быстро расти в цене

Агата Кловская
29.01.25 10:40
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Кофе в мире продолжает быстро расти в цене

В мире вновь растет в цене кофе. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Так, стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика выросла на 2,43%, до 3,577 долларов за фунт (около 7 886 долларов за тонну), поднимаясь во время торгов до рекордных 3,5875 долларов за фунт (около 7 909 долларов за тонну).

Отметим, что в 2025-м году цена арабики поднялась более чем на 10%, а в прошлом ноябре стоимость сорта выросла на 30%. Всего в 2024-м году кофе подорожал в 1,7 раза.

Добавим, что цена мартовского фьючерса на кофе сорта робуста поднялась во вторник на 1,56%, до 5 545 долларов за тонну.

Ранее мы писали, что Бразилия завалила мир рекордным объемом кофе в прошлом году.

Тэги: мир, экономика, кофе

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