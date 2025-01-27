Гастроэнтеролог объяснила, почему не следует пить кофе с сахаром

Российский гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко призвала не пить кофе с сахаром. Медик объяснила, почему не следует этого делать.

По ее словам, такой способ употребления напитка увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и на организм в целом за счет резкого повышения уровня глюкозы в крови.

Она говорит: «Многие люди замечают, что сахар в кофе не позволяет его вкусу лучше раскрыться. Но дело не только в этом, большое количество сахара вредно, так как кофе сам по себе временно повышает уровень глюкозы в крови».

Добавляется: «Сахар и так содержится во многих наших продуктах. Поэтому идет дополнительная нагрузка на пищеварительную систему и на весь организм в целом».

Также сказано, что добавление сахара в кофе противопоказано людям, страдающим диабетом.

Ранее мы писали, что Бразилия завалила мир рекордным объемом кофе в прошлом году.