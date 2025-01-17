Бразилия завалила мир рекордным объемом кофе в прошлом году

В прошлом году Бразилия поставила рекордный объем кофе в мире. По сравнению с 2023-м годом был зафиксирован рост на 28,5%, а рекордный показатель 2020-го года был превышен сразу на 12,8%.

Об этом говорят цифры Бразильской кофейной ассоциации.

Сообщается: «С учетом показателей за последний месяц года Бразилия побила годовой рекорд по экспорту, поставив 50,443 миллиона мешков кофе в 116 стран».

Подобным показателям результату способствовали рекордные поставки сортов арабики, которые выросли на 20% по сравнению с 2023-м годом, и робусты, которые увеличились на 98% в годовом сравнении.

В прошлом году Бразилия продала 36,96 миллиона мешков арабики – это наибольший объем в истории.

Добавляется, что на этот сорт пришлось 73,2% всего экспорта, а оставшийся объем пришелся на робусту.

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