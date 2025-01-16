Японцы поведали о небывалой пользе зеленого чая для пожилых людей

Эксперты из Высшей школы медицинских наук университета Каназавы в Японии поведали о пользе зеленого чая для пожилых людей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его регулярное употребление способно существенно снизить количество поражений белого вещества.

В ходе опыта специалисты оценили данные более восьми тысяч добровольцев старше 65 лет, анализируя объем поражений белого вещества, гиппокампа и общего объема мозга с помощью МРТ-сканирования.

Сказано, что регулярное потребление трех чашек зеленого чая в день коррелировало с меньшими повреждениями белого вещества мозга.

Оказалось, что люди, которые выпивали примерно полтора литра зеленого чая ежедневно, продемонстрировали шестипроцентное улучшение целостности белого вещества по сравнению с теми, кто ограничивался одной чашкой.

Поясняется, что главная функция белого вещества заключается в передаче нервных импульсов от одной части мозга к другой.

Добавляется, что оно также играет роль в обмене информацией между различными отделами мозга, обеспечивает передачу сигналов между моторными и сенсорными областями, позволяя людям осуществлять движение и воспринимать внешний мир.

Говорится, что кофе не оказал аналогичного воздействия на здоровье мозга, что подчеркивает уникальность положительного эффекта зеленого чая.

Полагается, что причиной этого может быть наличие в чае антиоксидантов и противовоспалительных соединений, таких как катехины, которые помогают защищать сосуды мозга от повреждений.

Ранее стало известно, почему следует пить кофе по утрам.