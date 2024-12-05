Синоптики весьма огорчили жителей Украины своим прогнозом на ближайшие дни

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в пятницу, 6 декабря, ночью на Левобережье, днем, кроме большинства западных областей, пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На Закарпатье, а также в восточных, большинстве центральных и северных областей местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В течение суток будет от 3 мороза до 2 тепла, на юге до плюс 2-7. В Карпатах небольшой снег; ночью 4-9 мороза, днем от минус 5 до 0.

В Киеве завтра ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В течение суток ожидается от минус 2 до 0.

Информируется также, что в субботу, 7 декабря, в южной части страны временами возможны дожди, на остальной территории Украины пройдет мокрый снег и дождь, местами гололед, в северо-восточной части на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем от 0 до плюс 5. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. На юге ночью 1-6 тепла, днем плюс 4-9, в Крыму до 13 тепла.

В украинской столице послезавтра пройдет мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем плюс 2-4.

Ранее мы писали, что под конец рабочей недели в Украине ожидается весьма хмурая погода.