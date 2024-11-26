Активист Шабунин признал, что его соратница-нардеп Радина своим голосованием открыла дорогу коррупционерам в суды – СМИ

Председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина поддержала закон, который, по мнению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, откроет коррупционерам путь в апелляционные суды и ВАКС. Об этом пишет "Закон и бизнес".

Так, Радина, которая до избрания нардепом долгое время была руководительницей адвокационных программ ГПК и партнером Шабунина, дважды проголосовала за проект «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» об особенностях сдачи квалификационного экзамена (№11425-д) – в первом и втором чтениях.

«Он убирает порог в тестировании кандидатов в судьи на когнитивные способности — сильно усложненный тест на IQ», — возмутился Шабунин, утверждая, что властям якобы «надо снизить этот балл, чтобы протянуть своих людей (коррупционеры не часто отличаются высоким интеллектом) на конкурсах в апелляционные суды и Высший антикор суд.

«Итак, по словам Шабунина следует, что глава антикоррупционного комитета голосовала в угоду коррупционерам, которые хотят попасть в апелляционные и Высший антикоррупционный суды», – пишет издание.

Напомним, ранее Радина также поддержала законопроект, который позволит коррупционерам, пошедшим на соглашение со следствием, избегать конфискации имущества.

ДБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, переданном для ВСУ.