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Новости > В Киеве ограничат движение транспорта на выходных

В Киеве ограничат движение транспорта на выходных

Агата Кловская
10.10.24 13:24
103
В Киеве ограничат движение транспорта на выходных

В субботу и воскресенье (12-13 октября) в столице частично будет ограничено движение транспорта — в связи с проведением благотворительного Киевского марафона Несокрушимости. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Согласно информации организатора мероприятия Run Ukraine, частичное ограничение движения в некоторых локациях в Киеве (без полного перекрытия) будет внедрено в целях безопасности участников.

«Перекрытие дорог — важное и необходимое условие проведения любого массового соревнования и залог безопасности участников», — объяснили украинцам.

Так, в субботу, 12 октября, с 10:30 утра до 18:30 вечера планируют перекрыть движение по улице Трухановской.

В воскресенье, 13 октября, график перекрытия ожидается следующим:

— на улице Трухановской — с 08:15 до 15:30;

— на Северном мосту (в направлении с жилого массива Троещина на Оболонь) — ограничение движения с 08:30 до 14:30;

— на проспекте Владимира Ивасюка (от Северного моста до дома 2ГК2) — с 08:30 до 14:30;

— на Оболонской набережной — с 08:30 до 14:30;

— на улице Приречной (от дома 9 до Оболонского острова) — с 08:30 до 14:30;

— в переулке между домами Оболонская набережная, 1 и Оболонская набережная, 3 — с 08:30 до 14:00.

Уточняется, что на Северном мосту будет ограничено движение двумя полосами в направлении с левого на правый берег — от парка «Муромец» до съезда на проспект Владимира Ивасюка.

Отмечается также, что, принимая решение о перекрытии, городские власти учли ряд факторов:

— благотворительность (уже на этапе подготовки Киевский марафон Несокрушимости собрал на благотворительность более 6 млн грн);

— социальная интеграция военных и раненых (в рамках мероприятия состоится отдельный старт для действующих военных и ветеранов войны);

— психологическая поддержка украинцев (спортивные мероприятия оказывают положительное влияние на физическое и ментальное здоровье);

— безопасность участников (на более длинном маршруте будет размещено значительно больше укрытий, так что в случае объявления воздушной тревоги бегуны смогут воспользоваться ближайшим из них, не образуя скоплений).

Напомним, 1 октября в центре Киева ограничивали движение транспорта.

Тэги: Киев, транспорт, ограничение

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