Ребров озвучил заявку сборной Украины на Лигу наций. Не обошлось без сюрпризов

Наставник сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку национальной команды на матчи Лиги наций против Грузии 11 октября и Чехии 14 октября.

В списке отсутствуют опытные Андрей Ярмоленко (только резервный список) и Сергей Сидорчук. В сборную вернулся хавбек Алексей Гуцуляк из «Полесья», а вот его партнер по команде Александр Назаренко пока оказался в резервном списке.

Дебютный вызов получил хавбек Шахтера Дмитрий Крыськив. Из-за травм команде не помогут Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Артем Бондаренко оказался в резервном списке.

Сборная Украины неудачно начала Лигу наций, проиграв Албании 1:2 и Чехии 2:3.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все — «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк («Полесье» Житомир), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания).

Нападающие: Артем Довбык (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк), Александр Сваток («Остин», США), Александр Мартынюк («Александрия»), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — «Динамо» Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба — «Шахтер» Донецк), Александр Назаренко («Полесье» Житомир).

Напомним, эксперты оценили шансы сборной Украины выиграть чемпионат мира по футболу.