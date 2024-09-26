Синоптики поведали, чем будет удивлять погода украинцев в ближайшие дни

Синоптики поведали о том, какая будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии сообщают, что в пятницу, 27 сентября, по стране будет сухо, только в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 12-17, на востоке 9-14 тепла. Днем плюс 23-28, на крайнем западе Украины 20-25 тепла. В Карпатах ночью плюс 9-14, днем 15-20 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла.

Также информируется, что в субботу, 28 сентября, будет сухо. Только в западных областях ожидаются кратковременные дожди, а днем в Карпатах местами значительные, вероятны грозы. Ветер южный, юго-восточный с переходом в западных, Винницкой и большинстве северных областей на северный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 14-19, на юго-востоке и в Харьвской области 11-16 тепла. Днем плюс 24-29, в западных областях 21-26 тепла.

В украинской столице послезавтра осадки не прогнозируются. Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 27-29 тепла.

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