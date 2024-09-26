Оказалось, что свиньи могут быть переносчиками штамма вируса гепатита E

Эксперты из университета штата Огайо в США сделали жуткое открытие. По их словам, свиньи могут быть переносчиками штамма вируса гепатита E.

Поясняется, что данная зараза распространена среди крыс, но может передаваться людям.

Напоминается о том, что первый случай заболевания человека штаммом под названием Rocahepevirus ratti зафиксировали в Гонконге в 2018-м году, после чего было зарегистрировано не менее двадцати заражений, включая как пациентов с ВИЧ, так и людей с нормальной иммунной функцией.

Ученые говорят, что люди, инфицированные крысиным гепатитом, не сообщали о контакте с крысами, оставляя причину заражения неопределенной.

Добавляется, что возможной причиной во время других человеческих инфекций во многих случаях является употребление сырой свинины, что делает ее потенциальным путем заражения и крысиным штаммом гепатита.

В ходе опыта было установлено, что штамм крысиного гепатита, выделенный от людей, может инфицировать свиней и передаваться среди животных, содержащихся совместно (например, на фермах).

Подчеркивается также, что клонированная версия вируса может реплицироваться в различных типах клеточных культур человека и млекопитающих, а также у свиней.

Говорится, что после введения патогена свиньям, вирусные частицы в крови и кале животных обнаруживали неделю спустя после эксперимента.

Резюмируется: «Хотя органы и жидкости организма инфицированных свиней также были положительными на вирусную РНК, животные не проявляли признаков недомогания. Предыдущие исследования показывают, что у крыс также нет клинических симптомов».

Ранее у собак и кошек обнаружили крысиный гепатит Е.