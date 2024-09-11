Синоптики предупредили, что совсем скоро Украину накроют дожди

В Украине меняется погода. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра на ближайшие дни.

Эксперты небесной канцелярии поведали, что в четверг, 12 сентября, по всей территории нашей страны кроме восточных областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер прогнозируется преимущественно юго-восточный, с переходом на западе страны на северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью в западных областях плюс 10-15, днем ​​19-24 тепла. На остальной территории Украины ночью плюс 14-19, днем ​​23-28 тепла, на востоке до плюс 31.

В Киеве завтра ожидается дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 16-18, днем ​​25-27 тепла.

Также информируется, что в пятницу, 13 сентября, кратковременные дожди, местами грозы ожидаются почти по всей Украине, а вот большинстве западных областей без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных областях плюс 11-16, днем ​​20-25 тепла. На остальной территории ночью плюс 14-19, на юге до 22 тепла. Днем плюс ​​23-28, на востоке до 32 тепла.

В украинской столице послезавтра также прогнозируется дождь с грозой. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 16-18, днем ​​26-28 тепла.

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