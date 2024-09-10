Стала известна заявка сборной Украины на матч Лиги наций против Чехии

Тренерский штаб сборной Украины определился с футболистами, которые смогут поучаствовать во втором матче Лиги наций против Чехии.

Как сообщает УАФ, в заявку на поединок не попал опорный полузащитник национальной команды Сергей Сидорчук.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин.

Защитники: Конопля, Бондарь, Таловеров, Забарный, Миколенко, Тимчик, Матвиенко.

Полузащитники: Кабаев, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Зинченко, Бражко, Мудрик, Пихаленок.

Нападающие: Яремчук, Ванат.

Напомним, лидер атак сборной Украины пропустит ближайшие матчи Лиги наций.