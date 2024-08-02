Синоптики озадачили украинцев прогнозом погоды на выходные

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в субботу, 3 августа, ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, а днем по стране кроме востока и юго-востока пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. На западе местами ожидается значительный дождь. Ветер преимущественно южный, на западе с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 13-18, на юге 18-23 тепла. Днем плюс 27-32, в Одесской области и в Крыму до 34 тепла, в западных и северных областях плюс 20-25.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, а днем ожидается кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 22-24 тепла.

В воскресенье, 4 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, в большинстве западных, ночью юго-восточных, днем и северных областей без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 17-22, в западных и северных областях 12-17 тепла. Днем плюс 22-27, на юго-востоке 27-32 тепла.

В украинской столице послезавтра должно быть сухо, только ночью пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 тепла.

Ранее синоптики дали прогноз на август.