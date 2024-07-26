Киевлян предупредили о фейке по отключению воды

В Киеве не планируют вводить графики отключения водоснабжения. Информация о якобы графиках подачи воды — фейки. Об этом заявила пресс-служба «Киевводоканала» в четверг, 25 июля.

В компании отметили, что сетью снова ходят сообщения о том, что в столице планируется ввести графики подачи воды.

«Мы в очередной раз подчеркиваем, что услуги водоснабжения и водоотвода предоставляются жителям Киева круглосуточно и в полном объеме, за исключением аварийных ситуаций на трубопроводах. Киевводоканал не вводил никаких графиков отключения водоснабжения, поэтому эти сообщения неправдивы», — подчеркнули в «Киевводоканале».

В компании призвали жителей столицы не доверять фейковым новостям и ориентироваться только на официальные источники информации и проверять информацию.

Напомним, «Укрэнерго» увеличило продолжительность отключений света.